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हाथरस में स्टेज पर डांसर डिंपल चौधरी के साथ हुई बदतमीजी, पैसे देते समय युवक ने की अभद्रता, VIDEO

Haryanvi Dancer Dimple Chaudhary: यूपी के हाथरस में स्टेज शो के दौरान हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी के साथ बदसलूकी। डांसर ने मंच पर ही युवक को सिखाया सबक, जड़ दिया थप्पड़। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोचा। पढ़ें पूरी खबर...

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हाथरस

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Pratiksha Gupta

Jun 06, 2026

Dimple Chaudhary Hathras video, Haryanvi dancer Dimple Chaudhary

स्टेज पर डांसर डिंपल चौधरी के साथ हुई बदतमीजी | फोटो सोर्स- X(@Rupali_Gautam19)

Haryanvi Dancer Dimple Chaudhary: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां लाइव परफॉर्मेंस के दौरान मशहूर हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी के साथ मंच पर ही बदतमीजी करने की कोशिश की गई। लेकिन डांसर ने भी बिना डरे आरोपी युवक को सबक सिखाते हुए सरेआम स्टेज पर ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग डांसर की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं।

बर्थडे पार्टी में डांस के दौरान हुई हरकत

यह पूरा मामला हाथरस के सासनी इलाके के 'नगला नाई' गांव का है। बताया जा रहा है कि 3 जून को यहां एक जन्मदिन की पार्टी थी, जिसमें डांस करने के लिए डिंपल चौधरी को बुलाया गया था। प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। डिंपल स्टेज पर डांस कर रही थी। उसी समय दर्शकों में से एक युवक स्टेज के पास पहुंचा और नोट उड़ाने के बहाने डांसर को गलत तरीके से छूने की कोशिश करने लगा।

डांसर का फूटा गुस्सा, मंच पर ही सिखाया सबक

युवक की इस हरकत पर डिंपल चौधरी को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत उस लड़के को थप्पड़ मार दिया। डिंपल ने खुद इस घटना का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें युवक की बदतमीजी साफ नजर आ रही है। वीडियो सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, आयोजकों पर भी होगी कार्रवाई

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। डीएसपी ने बताया कि डांसर के साथ बदतमीजी करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही पुलिस जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार, इस पूरे नाच-गाने के कार्यक्रम के लिए प्रशासन से कोई लिखित अनुमति नहीं ली गई थी। बिना इजाजत इतना बड़ा इवेंट आयोजित करने के जुर्म में अब कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ भी कानूनी कारवाई की जा रही है।

'लड़कियां खत्म हो जाएंगी', बदसलूकी पर रो पड़ी डिंपल चौधरी

घटना के बाद बेहद भावुक हुई डिंपल चौधरी ने रोते हुए न्याय की मांग की और कहा कि अगर महिलाओं और लड़कियों के साथ समाज में इसी तरह की बदसलूकी होती रही, तो एक दिन बेटियों का सम्मान पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उन्होंने समाज से महिलाओं और कलाकारों की रक्षा करने की अपील करते हुए तीखे लहजे में कहा कि जो व्यक्ति एक कलाकार की इज्जत नहीं कर सकता, वह जिंदगी में कभी किसी महिला का सम्मान नहीं कर सकता।

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Published on:

06 Jun 2026 04:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hathras / हाथरस में स्टेज पर डांसर डिंपल चौधरी के साथ हुई बदतमीजी, पैसे देते समय युवक ने की अभद्रता, VIDEO

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