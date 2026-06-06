हाथरस में स्टेज पर डांसर डिंपल चौधरी के साथ हुई बदतमीजी, पैसे देते समय युवक ने की अभद्रता, VIDEO

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। डीएसपी ने बताया कि डांसर के साथ बदतमीजी करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही पुलिस जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार, इस पूरे नाच-गाने के कार्यक्रम के लिए प्रशासन से कोई लिखित अनुमति नहीं ली गई थी। बिना इजाजत इतना बड़ा इवेंट आयोजित करने के जुर्म में अब कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ भी कानूनी कारवाई की जा रही है।