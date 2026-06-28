CM योगी की सपा चीफ को नसीहत, कहा- अखिलेश जी! अयोध्या की चिंता छोड़िए, रामलला के दर्शन कीजिए, सद्बुद्धि आएगी’

सीएम योगी ने 2017 से पहले प्रदेश की स्थिति याद दिलाई। उन्होंने मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, कोसीकलां और जवाहरबाग जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय दंगे, कर्फ्यू और गुंडागर्दी आम थी। नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती थीं और प्रदेश बदनाम होता था।

CM ने कहा कि 2017 के बाद UP में कोई कर्फ्यू नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर उपद्रव बंद हो गया है। योगी ने मुहर्रम प्रक्रिया के लिए नई व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि ताजिए का साइज छोटा रखना होगा। गरीब का मकान नहीं हटेगा, छज्जा नहीं टूटेगा और हाईटेंशन तार नहीं हटाए जाएंगे।