‘अपमान का बदला लेगी प्रकृति’, डिंपल यादव ने कन्नौज कांड पर मांगी माफी, सपा नेता के मैरिज हॉल में ठहरे थे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद!

मुलाकात के दौरान डिंपल यादव ने सबसे पहले, कन्नौज में शंकराचार्य को रात भर सड़क पर बितानी पड़ी घटना को लेकर उनसे माफी मांगी। डिंपल ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस बात का बहुत दुख है कि उनके चुनाव क्षेत्र में आकर आपका अपमान हुआ और आपको सड़क पर सोना पड़ा। डिंपल ने सफाई देते हुए कहा कि अखिलेश जी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, वरना वह जरूर कोई व्यवस्था करते। इस पर शंकराचार्य ने विनम्रता से जवाब दिया कि जब इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं थी तो माफी किस बात की, लेकिन आपकी संवेदनशीलता देखकर अच्छा लगा।