6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मैनपुरी

‘अपमान का बदला लेगी प्रकृति’, डिंपल यादव ने कन्नौज कांड पर मांगी माफी, सपा नेता के मैरिज हॉल में ठहरे थे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद!

Dimple Yadav Meets Shankaracharya: मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। डिंपल ने कन्नौज की घटना पर माफी मांगी और कहा कि सपा गोमाता को राष्ट्रमाता बनाने की मुहिम में उनके साथ है।पढ़िए पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

मैनपुरी

image

Mohsina Bano

Jun 06, 2026

Dimple Yadav, Shankaracharya , Mainpuri news, Cow protection movement

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिलीं डिंपल यादव (फोटो- पत्रिका)

Shankaracharya Avimukteshwaranand In Mainpuri: ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी 'गौ रक्षा यात्रा' के तहत शुक्रवार को मैनपुरी पहुंचे। यहां समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने उनसे मुलाकात की। डिंपल ने शंकराचार्य के सामने माथा टेका, उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान डिंपल यादव शंकराचार्य के पास जमीन पर ही हाथ जोड़कर बैठी नजर आईं।

कन्नौज की घटना पर मांगी माफी

मुलाकात के दौरान डिंपल यादव ने सबसे पहले, कन्नौज में शंकराचार्य को रात भर सड़क पर बितानी पड़ी घटना को लेकर उनसे माफी मांगी। डिंपल ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस बात का बहुत दुख है कि उनके चुनाव क्षेत्र में आकर आपका अपमान हुआ और आपको सड़क पर सोना पड़ा। डिंपल ने सफाई देते हुए कहा कि अखिलेश जी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, वरना वह जरूर कोई व्यवस्था करते। इस पर शंकराचार्य ने विनम्रता से जवाब दिया कि जब इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं थी तो माफी किस बात की, लेकिन आपकी संवेदनशीलता देखकर अच्छा लगा।

अपमान का बदला लेगी प्रकृति

डिंपल यादव ने प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य के हुए अपमान का भी जिक्र किया। उन्होंने मंच से कहा कि सत्ता में बैठे लोग जिस तरह सनातन धर्म और शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं, उसे पूरा देश देख रहा है। डिंपल ने कड़े शब्दों में कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि आपके अपमान का बदला प्रकृति जरूर लेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित कराने की मुहिम और आपके संघर्ष में अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी है।

गोमाता को राष्ट्रमाता बनाने की मांग

मैनपुरी में सपा के पूर्व विधायक राजकुमार यादव के मैरिज हॉल में ठहरे शंकराचार्य ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना ही उनका मुख्य संकल्प है। उन्होंने स्पष्ट किया कि, जब तक इस मांग को संवैधानिक मान्यता नहीं मिल जाती, तब तक उनका यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। करीब एक घंटे के इस कार्यक्रम के बाद शंकराचार्य किशनी के लिए रवाना हो गए।

कन्नौज में प्रशासन पर लगाए थे आरोप

गौरतलब है कि 3 जून को शंकराचार्य कन्नौज पहुंचे थे, जहां उन्हें सलेमपुर के एक स्कूल में रुकना था। लेकिन ऐन वक्त पर प्रशासन ने अनुमति नहीं होने का हवाला देकर उन्हें वहां रुकने से रोक दिया। इसके बाद शंकराचार्य ने विरोध स्वरूप सड़क किनारे एक अस्थायी टेंट में पूरी रात बिताई थी। भीषण गर्मी में उनके सेवकों को हाथ के पंखे से हवा करनी पड़ी थी। इस घटना को लेकर शंकराचार्य ने प्रशासन पर उन्हें परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए थे।

आपको बता दें कि इससे पहले 12 मार्च को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की थी। उस वक्त भी अखिलेश शंकराचार्य के सामने जमीन पर ही बैठे नजर आए थे और उनका आशीर्वाद लिया था।

CM योगी के मंत्री का अपराधियों को सख्त संदेश, कहा- सिर उठाया तो जहन्नुम का टिकट तय, 1978 के दंगा पीड़ितों को सौंपे जमीन के दस्तावेज

ये भी पढ़ें
Sambhal riot 1978, Yogi Adityanath, Rastogi family Sambhal, up news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

up news

UP News Hindi

UP Politics

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Jun 2026 11:51 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mainpuri / ‘अपमान का बदला लेगी प्रकृति’, डिंपल यादव ने कन्नौज कांड पर मांगी माफी, सपा नेता के मैरिज हॉल में ठहरे थे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद!

बड़ी खबरें

View All

मैनपुरी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गाजीपुर एनकाउंटर बना सियासी मुद्दा, डिंपल यादव ने कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा

गाजीपुर मुठभेड़ पर डिंपल यादव का वार, बोलीं- लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
मैनपुरी

दर्दनाक हादसा, फोटो सोर्स- पत्रिका
मैनपुरी

Mainpuri News:कैमरे में कैद हुआ पति का ‘काला सच’, पत्नी ने दर्ज कराया मुकदमा

मैनपुरी

गुप्त कैमरे ने खोला दबा राज! ‘कमरे में आते थे रोज नए लड़के’, पत्नी से दूर रहने वाला पति निकला ‘गे’, मैनपुरी का सनसनीखेज मामला

shocking case in mainpuri wife shocked by husband truth after marriage up crime news
मैनपुरी

AAP छोड़ BJP में गए सांसदों पर भड़कीं डिंपल यादव, बोलीं- मैं समझती हूं, यह गद्दारी है”

मैनपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.