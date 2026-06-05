5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हाथरस

Married by Hiding Religion: युवती जिसे समझती थी साहब सिंह, वह निकला साजिद; शादी के बाद हुआ खुलासा, पति समेत 4 गिरफ्तार

Hathras Hidden Identity Marriage: हाथरस में एक शख्स ने अपना असली नाम और धर्म छिपाकर हिंदू युवती से शादी की। सच्चाई सामने आई तो बवाल मच मचा, पूरी खबर पढ़िए...

2 min read
Google source verification

हाथरस

image

Mahendra Tiwari

Jun 05, 2026

सीओ सदर फोटो सोर्स पुलिस X अकाउंट

सीओ सदर (फोटो सोर्स-पुलिस X अकाउंट)

Hathras Hidden Identity Marriage: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक युवती ने युवक पर अपनी पहचान छिपाकर प्रेम संबंध बनाने और शादी करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि शादी के बाद उसे पति की वास्तविक पहचान का पता चला। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत 6 लोगों के खिलाफ मारपीट और उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हाथरस के जलेसर रोड क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि कुछ वर्ष पहले उसकी मुलाकात नवीपुर के रहने वाले एक युवक से हुई थी। युवक ने खुद को साहब सिंह चौहान बताकर उससे दोस्ती की और धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए।

युवती के अनुसार, दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला किया। बाद में दोनों ने आपसी सहमति से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद दोनों दिल्ली में रहने लगे। पीड़िता का आरोप है कि काफी समय बाद उसे जानकारी मिली कि युवक ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाई थी। उसके पति का असली नाम साजिद है। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।

सच्चाई सामने आने पर युवती को प्रताड़ित किया

युवती का कहना है कि सच्चाई सामने आने के बाद भी उसने वैवाहिक जीवन जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उसके पति का व्यवहार बदल गया। आरोप है कि कुछ समय पहले पति उसे अपने पैतृक गांव नवीपुर ले गया, जहां परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। इस दौरान युवती को जबरन मांस खिलाया गया और बुर्का पहनने के लिए दबाव बनाया गया।

मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने का बनाया दबाव

पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसका कहना है कि उस पर अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ मुस्लिम रीति-रिवाज अपनाने का दबाव बनाया गया। कई बार मारपीट भी की गई। युवती के मुताबिक गुरुवार सुबह पति ने उसके साथ मारपीट की और बाद में उसे सादाबाद गेट क्षेत्र में छोड़कर चला गया।

पुलिस ने पति समेत 6 लोगों पर दर्ज किया केस

घटना के बाद पीड़िता ने कोतवाली सदर पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति सहित छह लोगों के खिलाफ मारपीट, उत्पीड़न और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में हाथरस जिले के सीओ नगर ने बताया कि एक महिला ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर बताया कि उसके साथ पति और ससुराल के अन्य लोगों ने मारपीट की है।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वर्ष 2024 में उसने पति से कोर्ट मैरिज की थी। इसमे यह बात भी प्रकाश मे आई है कि पति ने अपनी पहचान और धर्म छुपा कर शादी किया था। पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में पति समेत 4आरोपियों को गिरफ्तार कर अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

यूपी से राजस्थान ले जाकर बेचते थे नाबालिग लड़कियां, एक लड़की की 1.5 लाख रुपए में होती थी सौदेबाजी, 4 गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
पकड़े गए आरोपी के साथ पुलिस टीम फोटो सोर्स X अकाउंट

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Jun 2026 07:13 pm

Published on:

05 Jun 2026 07:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hathras / Married by Hiding Religion: युवती जिसे समझती थी साहब सिंह, वह निकला साजिद; शादी के बाद हुआ खुलासा, पति समेत 4 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

हाथरस

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हर दिन सुबह 8 बजे तक सोता था पति, पत्नी ने 5 बजे जगाया तो कर ली आत्महत्या, साले से कहा- ये आखिरी मुलाकात है

youth commits suicide
हाथरस

3 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग रहने पर अड़ी मां, पति की मिन्नतें भी बेअसर; हाथरस के थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
हाथरस

चंद रुपयों की शर्त के लिए युवक ने पार की अश्लीलता की सारी हदें, कपड़े निकालकर पूरे गांव में दौड़ा

हाथरस

हाथरस थाने में युवक की संदिग्ध मौत: शौचालय में फंदे से लटका मिला, SHO और सिपाही सस्पेंड

घटना के संबंध में एसपी ने दी जानकारी फोटो सोर्स विभाग
हाथरस

हाथरस में सनसनी: खुद को मृत साबित करने के लिए बर्खास्त सिपाही ने भिखारी को जिंदा जलाया, गिरफ्तार

फोटो सोर्स- पत्रिका
हाथरस
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.