Married by Hiding Religion: युवती जिसे समझती थी साहब सिंह, वह निकला साजिद; शादी के बाद हुआ खुलासा, पति समेत 4 गिरफ्तार

Hathras Hidden Identity Marriage: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक युवती ने युवक पर अपनी पहचान छिपाकर प्रेम संबंध बनाने और शादी करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि शादी के बाद उसे पति की वास्तविक पहचान का पता चला। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत 6 लोगों के खिलाफ मारपीट और उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।