हाथरस में सनसनी: खुद को मृत साबित करने के लिए बर्खास्त सिपाही ने भिखारी को जिंदा जलाया, गिरफ्तार

Sensation in Hathras: हाथरस में हत्या के आरोप में बर्खास्त सिपाही ने खुद को मृत घोषित करने के लिए एक भिखारी को जिंदा जला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसने शव के पास अपना आधार कार्ड, मोबाइल आदि रख दिया था। लेकिन इस दौरान सिपाही भी झुलस गया। हाथरस के अस्पताल में चुपचाप अपना इलाज कराता रहा, लेकिन स्थिति गभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सिपाही को मृत मान लिया। लेकिन स्टेशन से एक भिखारी के गायब होने की जानकारी नई घटना का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने अपने जांच का दायरा बढ़ाया। मामला हाथरस रेलवे स्टेशन के पास का है।‌