हाथरस में बेटे की मौत का सदमा नहीं सह पाई मां, 2 घंटे में दोनों ने तोड़ा दम; एक साथ उठीं अर्थियां, गांव में पसरा मातम

परिवार के मुखिया नत्थीलाल करीब 9 साल पहले यूपी पुलिस से दरोगा पद से रिटायर हुए थे। उनके तीन बेटे हैं राजकुमार, रमेश चंद्र और श्याम। रमेश चंद्र जल निगम में इंजीनियर हैं, जबकि श्याम ईंट-भट्ठों पर ट्रैक्टर से काम करते हैं। मृतक राजकुमार प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। उनकी पत्नी नीतू देवी और दो बेटे यश कुमार और शिवम कुमार हैं।