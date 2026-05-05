नगरपालिका के कर्मचारियों ने कांग्रेस नेता के घर के बाहर फेंका 50 क्विंटल कचरा

अपने अधिकारी और साथियों के साथ हुए दुर्व्यवहार से नाराज सफाई कर्मचारी मंगलवार सुबह जमील अंसारी के घर पहुंचे और मुख्य द्वार पर कूड़े का ढेर लगा दिया। 2 घंटे तक कूड़ा पड़े रहने से इलाके में दुर्गंध फैल गई। सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो करीब 50 कर्मचारी उनसे भिड़ गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर वाल्मीकि समेत कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया।