मुजफ्फरनगर में नवजात को 2 घंटे लिए बैठा रहा बंदर, मां चिल्लाती रही पास नहीं आने दिया, काटने को दौड़ा

मामला मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे का है। यहां के रहने वाले तहसीन ने बताया कि वह मजदूरी करने के लिए सुबह ही घर से निकल गया था। घर में पत्नी गुलिस्ता अकेली थी। वह बच्ची को दूध पिलाने के बाद घर के सारे काम निपटाने लगी। बच्ची कमरे में ही लेटी थी लेकिन, गुलिस्ता कमरे के बाहर थी। इतने में ही बंदर कहीं से आया और चुपचाप कमरे में घुस गया। बंदर कमरे में लेटी बच्ची के पास जाकर बैठ गया और उसे दुलारने लगा।