‘काफिर का मतलब शत्रु’, प्रवीण तोगड़िया बोले- हिंदू खतरे में है, गाजियाबाद की घटना से सबक लेना जरूरी

अपने संबोधन के दौरान डॉ. तोगड़िया ने भारत के इतिहास और विभिन्न कालखंडों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज को अतीत की घटनाओं को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को संगठित, जागरूक और आत्मविश्वासी बनने की आवश्यकता है। तोगड़िया ने दावा किया कि हिंदू समाज दुनिया के सबसे साहसी और पराक्रमी समुदायों में से एक है और यदि वह संगठित रहता है तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है।