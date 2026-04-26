उन्नाव में डॉ. प्रवीण तोगड़िया टाटा कंपनी के धर्मांतरण को बताया खतरनाक, किया सावधान

Dr. Praveen Togadia of Antrashtriya Hindu Council: अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉ. प्रवीण तोगड़िया आज उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने टाटा कंपनी में धर्मांतरण को लेकर हुई गतिविधियों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया कानपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे। नवाबगंज में स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान वह पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। डाक्टर प्रवीण तोगड़िया कहा कि हिंदुओं को अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। सभी को एकजुट रहने पर बल दिया।