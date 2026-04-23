हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में लड़कियों ने किया जिला टॉप, इन्होंने टॉप टेन में प्राप्त किया स्थान

यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 में सविता इंटर कॉलेज हिंदपाल खेड़ा की आराध्या पटेल ने 91.80 अंक प्राप्त कर जिले में पहलासन प्राप्त किया है। जबकि पतिराज महिपाल घाटमपुर खुर्द की श्रेया शर्मा 91.60 प्रतिशत, चन्द्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज उन्नाव की आरोही सिंह 91.20 प्रतिशत, त्रिवेणी काशी इंटर कॉलेज बिहार के अभय अवस्थी 90.80 प्रतिशत, पतिराज महिपाल इंका घाटमपुर खुर्द की श्रेया 90.60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया है।