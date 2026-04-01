पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मचा रही तांडव, प्रयागराज लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म जिला

Prayagraj is hottest district for second consecutive day: मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। इस दौरान दिन में तेज हवा चलने की संभावना है। आगामी 22 अप्रैल को तेज धूप निकलने के साथ गर्मी बढ़ने की संभावना है। ऊंचे आसमान पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। दिन में तेज लू और गर्म हवा चलने की पूरी संभावना है। बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रयागराज का तापमान लगातार दूसरे दिन सबसे अधिक 44.4 डिग्री दर्ज किया गया। जिसके बाद बनारस का 44 डिग्री, सुल्तानपुर का 43.3 डिग्री, बांदा का 43 डिग्री और आगरा का 42.3 डिग्री दर्ज किया गया है। ‌