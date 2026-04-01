उन्नाव: स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अंधेरे में रखने की योजना, CM से योजना वापस लेने की मांग

Big movement against smart meters: उन्नाव में स्मार्ट मीटर के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया गया। जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया है। जिसमें स्मार्ट मीटर लगने के बाद आ रही परेशानियों के संबंध में जानकारी दी गई है। नर सेवा नारायण सेवा के बैनर तले हुए आंदोलन को संबोधित करते हुए संस्थापक विमल द्विवेदी ने बताया कि विभाग बिना किसी पूर्व सूचना के रात में बिजली काट दे रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और मरीजों की देखभाल में भी दिक्कत हो रही है। रिचार्ज करने के बाद भी सर्वर की खराबी के कारण कई घंटे बैलेंस अपडेट नहीं होता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से स्मार्ट मीटर योजना वापस लेने की मांग की है।