ऑनलाइन रिश्ते में धोखा: उन्नाव में महिला से 75 लाख की ठगी, 35 लाख से ज्यादा की रकम वापस

Unnao Matrimonial Fraud Case: उन्नाव में मेट्रोमोनियल साइड से 75 लाख रुपए से ज्यादा फ्रॉड का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी तब हुई जब महिला ने अलग-अलग संस्कारों के नाम पर सामने वालों को 75 लाख रुपए से ज्यादा की रकम दे दी। तब उसे अपने ठगे जाने का एहसास हुआ। उन्होंने इस संबंध में साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। साइबर क्राइम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अकाउंट को फ्रीज कराया और 35 लाख रुपए से अधिक की रकम को वापस कराया। जबकि शेष धनराशि की रिकवरी का प्रयास जारी हैं। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है।