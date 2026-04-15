उन्नाव में यामाहा R15 से स्टंट करना पड़ा महंगा, युवक गिरफ्तार, बाइक सीज

Dangerous stunts with Yamaha R15 in Unnao: उन्नाव में सड़क पर खतरनाक स्टंट करना एक युवक को महंगा पड़ गया। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। स्टंट में शामिल बाइक को सीज कर दिया गया है। जिसके खिलाफ बीएनएस की सात धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस गस्त के दौरान यह स्थिति सामने आई। जब मोटरसाइकिल से एक युवक स्टंट करते दिखाई पड़ा। कोतवाली पुलिस ने बताया कि युवक को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि तेज रफ्तार से बाइक चलाना न केवल खतरनाक है बल्कि राहगीरों के लिए भी जानलेवा है मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का है। ‌