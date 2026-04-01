उन्नाव में सुरक्षा कर्मी, सुपरवाइजर की जगह खाली, वेतनमान 14 हजार से 22700, योग्यता इंटर, हाई स्कूल

भर्ती अधिकारी ने बताया कि नवाबगंज विकास खण्ड परिसर 15 अप्रैल को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मियागंज विकास खण्ड परिसर 16 अप्रैल को, सफीपुर विकास खण्ड परिसर 17 अप्रैल को, फतेहपुर 84 विकास खण्ड परिसर 20 अप्रैल को, बांगरमऊ विकास खण्ड परिसर 21 अप्रैल को, गंजमुरादाबाद विकास खण्ड परिसर 22 अप्रैल को, औरास विकास खण्ड परिसर 23 अप्रैल को, हसनगंज विकास खण्ड परिसर 24 अप्रैल को रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है।