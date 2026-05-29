पश्चिमी विक्षोभ ने दी दस्तक: 60 से 100 किमी की रफ्तार से आंधी, उन्नाव में बादल गरजने और बारिश का पूर्वानुमान

Meteorological Department forecast: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिम विक्षोभ ने दस्तक दे दी है। बीती रात मोबाइल सूचना के माध्यम से लगातार सतर्कता संदेश जारी किया गया, जिसके माध्यम से बताया गया कि 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है, बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी चमकेगी और बारिश भी होगी। मौसम की चौतरफा मार देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने आज 29 से 31 मई के लिए पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव धीमा पड़ जाएगा। इस दौरान 8 डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उन्नाव में आज बादल गरजने के साथ बारिश भी हो सकती है। 1 जून तक यही स्थिति बनी रहेगी।