उन्नाव में पुलिस स्टेशन के अंदर थानाध्यक्ष ने की युवक की लातों से पिटाई, एसेसपी ने जांच के दिए आदेश

Youth was beaten up inside police station in Unnao for misbehaving with police personnel: उन्नाव में थाने के अंदर थानाध्यक्ष एक युवक की पिटाई के लिए बेल्ट लेते हैं। इस दौरान युवक की किसी बात से नाराज हो जाते हैं और लात से पिटाई कर देते हैं। मारपीट के साथ गाली-गलौच का भी इस्तेमाल किया गया। वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि मौके पर खड़े सिपाही और दरोगा हंस रहे हैं। वहीं पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वीडियो पुराना है। जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।‌ मामला बिहार थाना का है।