कल सार्वजनिक अवकाश: सभी स्कूल, कॉलेज, बैंकों, एलआईसी शाखाओं में छुट्टी

Tomorrow all schools, colleges, government offices, and banks will be closed: उन्नाव में कल मंगलवार को सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, और कॉलेज बंद रहेंगे। बैंकों में भी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। जिलाधिकारी कार्यालय से जारी अवकाश तालिका में 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन जिले में अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। जिसकी तैयारी चल रही है। ‌पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास स्थित अंबेडकर पार्क में विशेष आयोजन होता है।‌ अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने बताया कि अंबेडकर पार्क से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो बाईपास स्थित छात्रावास पर आकर समाप्त होगी। इसके पहले डॉक्टर अंबेडकर की विशाल प्रतिमा पर माल्यार्पण और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। ‌