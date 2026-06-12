उन्नाव गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में चार की मौत

उन्नाव के गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में पीछे से कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। एक्सप्रेसवे से गुजर रहे लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर स्थानीय थाना पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में फंसे लोगों को निकलना भी मुश्किल हो रहा था। मौके पर एक्सप्रेसवे की इमरजेंसी टीम भी पहुंच गई। कार चालक को झपकी लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है। टक्कर के बाद कार का आगे का हिस्सा ट्रक में ही घुस गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।