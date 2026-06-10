Unnao News: पुजारी मिलन दास हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन, आरोपी अतीक के अवैध निर्माण को किया ध्वस्त

साधु मिलन दास की हत्या के बाद आरोपी अतीक के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर | फोटो सोर्स- X(@NHRF_President)
Sadhu Milan Das Murder Case: उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक बड़ी खबर आ रही है। बांगरमऊ इलाके में हुए साधु मिलन दास हत्याकांड के बाद प्रशासन ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। हत्या के आरोपी अतीक के अवैध निर्माण पर नगर पालिका और पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अतीक के इसी परिसर में बनी एक झोपड़ी के भीतर पुजारी मिलन दास की बेरहमी से हत्या की गई थी। इस हत्याकांड के बाद से पूरे गांव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है।
बांगरमऊ के जिस परिसर में यह वारदात हुई, वहां पुलिस और प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। आरोपी अतीक के अवैध निर्माण को पूरी तरह से ढहा दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, इसी जगह पर बनी एक झोपड़ी में साधु मिलन दास की जान ली गई थी। जब प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण को गिरा रहा था, तब वहां ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा थी, लेकिन किसी ने भी इस कार्रवाई का विरोध नहीं किया। शांतिपूर्ण तरीके से पूरा निर्माण गिरा दिया गया।
इस मामले में प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। यह पूरा निर्माण अवैध जमीन पर किया गया था। इसके लिए नगर पालिका या संबंधित विभाग की तरफ से पहले भी दो बार नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब इस जगह पर साधु की हत्या हो गई और मामला गरमाया, तब जाकर प्रशासन जागा और तुरंत एक्शन लेते हुए अवैध ढांचे को मिट्टी में मिला दिया।
साधु की हत्या और फिर बुलडोजर चलने के बाद से गांव में हालात काफी संवेदनशील बने हुए हैं। किसी भी तरह के टकराव या अशांति को रोकने के लिए पूरे गांव को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी खुद मौके पर डटे हुए हैं और पूरे हालात पर लगातार नजर रख रहे हैं।
इस कार्रवाई के बीच मृतक साधु के परिवार वालों और ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। परिजनों की मांग है कि हत्या में शामिल सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके साथ ही पीड़ित परिवार ने सरकार से आर्थिक मदद (मुआवजे) की भी मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पूरे मामले में पूरी तरह न्याय नहीं मिल जाता, वे चुप नहीं बैठेंगे।
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