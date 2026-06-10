Unnao News: पुजारी मिलन दास हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन, आरोपी अतीक के अवैध निर्माण को किया ध्वस्त

Sadhu Milan Das Murder Case: उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक बड़ी खबर आ रही है। बांगरमऊ इलाके में हुए साधु मिलन दास हत्याकांड के बाद प्रशासन ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। हत्या के आरोपी अतीक के अवैध निर्माण पर नगर पालिका और पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अतीक के इसी परिसर में बनी एक झोपड़ी के भीतर पुजारी मिलन दास की बेरहमी से हत्या की गई थी। इस हत्याकांड के बाद से पूरे गांव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है।