’25 हजार इनाम, मर्डर समेत कई मुकदमे दर्ज’, बदमाश का एनकाउंटर, औरैया पुलिस की बड़ी कार्रवाई

औरैया क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी पर हत्या समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। कुछ समय पहले उसने अनुज नामक युवक की हत्या की थी, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। अब मुठभेड़ के बाद उसे पकड़ लिया गया है और उसका इलाज कराया जा रहा है।