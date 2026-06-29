मुजफ्फरनगर फैक्टरी का खौफनाक सच: 6 महीने तक कैद रहा शिवम, घर लौटा तो मां की आंखों से थम नहीं रहे आंसू

'मां, मैं जिंदा हूं…', शनिवार रात जब दिबियापुर के खजुबैया गांव का शिवम अपने घर पहुंचा, तो यह शब्द सुनते ही उसकी मां राजरानी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। छह महीने पहले जिस बेटे को परिवार ने लगभग खो दिया था, वह अचानक उनके सामने खड़ा था। लेकिन लौटकर आया शिवम वह नहीं था जो घर से गया था। उसके शरीर का वजन आधा रह गया था, चेहरे पर खौफ था और आंखों में ऐसे जख्म, जिन्हें शायद जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकेगा।