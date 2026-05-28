28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

औरैया

औरैया में NH-19 पर खड़ी पुलिस पेट्रोलिंग वैन को डंपर ने मारी टक्कर, दरोगा की मौत

Auraiya Road Accident: औरैया में देर रात डंपर के टक्कर में हाईवे पेट्रोलिंग वाहन टक्कर मार दी, जिसमें 58 वर्षीय दरोगा की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को भी चोट आई है। एसपी ने घटना की जानकारी दी।

2 min read
Google source verification

औरैया

image

Narendra Awasthi

May 28, 2026

पुलिस अधीक्षक औरैया, फोटो सोर्स- औरैया पुलिस

फोटो सोर्स- औरैया पुलिस

Auraiya Accident Sub-Inspector Dies: औरैया में गस्त के दौरान भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार खाली डंपर ने दूसरे ट्रक में मारते हुए पुलिस की गाड़ी में ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती थी कि गस्त पर निकले दरोगा की मौत हो गई, जबकि दो पुलिस गंभीर रूप से घायल हो गए। एसपी ने घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 58 वर्षीय दरोगा की मौत हो गई है, जबकि दो सिपाही घायल हैं। ट्रक चालक को भी चोटें आई हैं, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना औरैया कोतवाली क्षेत्र की है।‌

हाईवे पेट्रोलिंग वाहन में डंपर ने मारी टक्कर

उत्तर प्रदेश के औरैया के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर दरोगा दिनेश भदौरिया, हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार, और हेड कांस्टेबल मनोज कुमार गस्त के दौरान हाईवे के किनारे खड़े होकर दूसरे ट्रक का निरीक्षण कर रहे थे। इसी बीच इटावा की तरफ से तेज रफ्तार डंपर आया और उसने पहले ट्रक में टक्कर मारी और फिर पुलिस की गाड़ी रौंद दी। अचानक हुए घटनाक्रम ने किसी को संभालने का मौका नहीं दिया। टक्कर से सब-इंस्पेक्टर दिनेश भदोरिया, हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार और कांस्टेबल मनोज कुमार घायल हो गए। घटना के बाद चालक ने डंपर भगाने का प्रयास किया, लेकिन आगे जाकर पेड़ से टकरा गया और वहीं रुक गया। सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने मौके का निरीक्षण किया।

क्या कहते हैं पुलिसअधीक्षक?

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना 27 मई 2026 की रात को करीब 10 बजे हुई है। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि हाईवे पेट्रोल वाहन रोड साइड पर खड़ा हुआ था। जिसमें एक दरोगा, एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल मौजूद थे। बगल में ही एक और ट्रक खड़ा हुआ था। पीछे इटावा की तरफ से खाली डंपर ने ट्रक में दाहिने साइड में टक्कर मारी, उसके बाद हाईवे पेट्रोल वाहन में टक्कर मार दी।

दरोगा सहित तीन पुलिसकर्मी घायल

जिसमें दरोगा सहित तीनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। ट्रक आगे जाकर पेड़ से टकराकर रुक गया। टक्कर में 58 वर्षीय दिनेश सिंह भदौरिया निवासी आगरा को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार और कांस्टेबल मनोज कुमार को भी चोटें आई हैं। उन्हें उपचार के लिए रेफर किया गया है।

डंपर चालक मथुरा का रहने वाला

एसपीन बताया कि डंपर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। डंपर चालक मुनीम पुत्र चांद खान निवासी मथुरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसको भी चोटें आई हैं, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को दुर्घटना स्थल से हटा दिया गया है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।


ये भी पढ़ें

उन्नाव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे स्लीपर बस एक्सीडेंट: मरने वालों की संख्या सात, आर्थिक मदद की घोषणा
उन्नाव
हादसे के बाद का दृश्य, फोटो सोर्स- व्हाट्सएप ग्रुप

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 May 2026 11:02 am

Published on:

28 May 2026 10:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / औरैया में NH-19 पर खड़ी पुलिस पेट्रोलिंग वैन को डंपर ने मारी टक्कर, दरोगा की मौत

बड़ी खबरें

View All

औरैया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आईएमडी अलर्ट; 28 मई को सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, औरैया में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश

मौसम में आएगा परिवर्तन, फोटो सोर्स- ChatGPT
औरैया

औरैया में पति-पत्नी और बहू की मौत से मचा कोहराम, ट्रैक्टर और ट्रक की टक्कर, 12 घायल

औरैया में दर्दनाक हादसा, फोटो सोर्स- पत्रिका
औरैया

औरैया में चौंकाने वाली घटना: बहन से गलत हरकत करने पर हुई युवक की हत्या, दो भाई गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी दो भाई, फोटो सोर्स- औरैया पुलिस
औरैया

Auraiya News:ऐसा क्या हुआ कि मंडप से फरार हुआ दूल्हा,बिना दुल्हन लौटी बारात

औरैया

बालिग होने में 2 महीने की कमी, नाबालिग ने रुकवा दी अपनी शादी, आज आनी थी बारात

फोटो सोर्स- पत्रिका
औरैया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.