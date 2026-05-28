औरैया में NH-19 पर खड़ी पुलिस पेट्रोलिंग वैन को डंपर ने मारी टक्कर, दरोगा की मौत

उत्तर प्रदेश के औरैया के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर दरोगा दिनेश भदौरिया, हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार, और हेड कांस्टेबल मनोज कुमार गस्त के दौरान हाईवे के किनारे खड़े होकर दूसरे ट्रक का निरीक्षण कर रहे थे। इसी बीच इटावा की तरफ से तेज रफ्तार डंपर आया और उसने पहले ट्रक में टक्कर मारी और फिर पुलिस की गाड़ी रौंद दी। अचानक हुए घटनाक्रम ने किसी को संभालने का मौका नहीं दिया। टक्कर से सब-इंस्पेक्टर दिनेश भदोरिया, हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार और कांस्टेबल मनोज कुमार घायल हो गए। घटना के बाद चालक ने डंपर भगाने का प्रयास किया, लेकिन आगे जाकर पेड़ से टकरा गया और वहीं रुक गया। सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने मौके का निरीक्षण किया।