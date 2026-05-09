Auraiya News:ऐसा क्या हुआ कि मंडप से फरार हुआ दूल्हा,बिना दुल्हन लौटी बारात

अजीतमल कोतवाल राजकुमार सिंह ने बताया कि देर रात एक महिला अपनी नाबालिग बेटी के साथ कोतवाली आई थी। महिला का आरोप था कि उसका पति दूसरी शादी कर रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गेस्ट हाउस भेजी गई।पहली पत्नी के शादी के पुख्ता सबूत मिलने पर दूसरी शादी रुकवा दी गई। लड़की के पिता की ओर से तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, तथ्य छिपाकर शादी करने और बहुविवाह की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल आरोपी दूल्हा फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।