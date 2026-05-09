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Auraiya News:ऐसा क्या हुआ कि मंडप से फरार हुआ दूल्हा,बिना दुल्हन लौटी बारात

Auraiya Wedding Scandal:औरैया में बृहस्पतिवार रात सात फेरे से पहले दूल्हे की पहली पत्नी पुलिस के साथ पहुंची और शादी रुकवा दी। 14 साल पुरानी शादी का खुलासा होने पर दूल्हा फरार हो गया, बारात बिना दुल्हन लौटी।

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औरैया

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Avanish Kumar

May 09, 2026

सांकेतिक फोटो

औरैया जिले के अजीतमल क्षेत्र में देर रात एक शादी समारोह उस वक्त ड्रामे में बदल गया जब सात फेरे से ठीक पहले दूल्हे की पहली पत्नी पुलिस फोर्स के साथ गेस्ट हाउस पहुंच गई। महिला के हंगामे और सबूत दिखाने के बाद पुलिस ने शादी की रस्में रुकवा दीं। हंगामे के बीच आरोपी दूल्हा मौका देखकर फरार हो गया और बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। वधु पक्ष ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

गेस्ट हाउस में चल रही थी शादी, 9 बजे पहुंची पुलिस
घटना अजीतमल कोतवाली क्षेत्र स्थित एक गेस्ट हाउस की है। बीती रात को यहां कानपुर देहात के मूसानगर निवासी एक युवक की बारात आई थी। दूल्हा का रिश्ता अजीतमल क्षेत्र के एक गांव निवासी बेटी से तय हुआ था। रात करीब 8 बजे से गेस्ट हाउस में जश्न का माहौल था। मेहमान दावत खा रहे थे, डीजे बज रहा था और वर-वधु पक्ष के लोग फेरों की तैयारी में जुटे थे।

करीब 9 बजे अचानक पुलिस की कई गाड़ियां गेस्ट हाउस के बाहर आकर रुकीं। गाड़ियों से उतरी एक महिला और 12 साल की बच्ची सीधे मंडप की ओर बढ़ीं। महिला की चीख-पुकार और पुलिस की मौजूदगी देख समारोह में सन्नाटा पसर गया। मेहमानों को कुछ समझ आता, इससे पहले ही महिला ने खुद को दूल्हा कमलेश की पहली पत्नी बताया।

"14 साल पहले हुई शादी, 12 साल की है बेटी"

महिला ने पुलिस और मौजूद लोगों के सामने दावा किया कि युवक के साथ उसकी शादी 14 साल पहले हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। दोनों की 12 साल की एक बेटी भी है जो उसी के साथ आई थी। महिला ने शादी के कार्ड, फोटो और अन्य दस्तावेज पुलिस को दिखाए। सबूत देखने के बाद पुलिस ने तुरंत शादी की सभी रस्मों पर रोक लगा दी।

पहली पत्नी के खुलासे के बाद गेस्ट हाउस में हड़कंप मच गया। दुल्हन बनेने जा रही लड़की और उसके परिवार के होश उड़ गए। लड़की के पिता ने बताया कि उन्हें युवक के पहले से शादीशुदा होने की कोई जानकारी नहीं थी। रिश्ता तय करते समय लड़के वालों ने खुद को अविवाहित बताया था।

समझौते की बातचीत के बीच फरार हुआ दूल्हा

हंगामे के बाद गेस्ट हाउस में देर रात तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस के सामने दोनों पक्षों के बीच समझौते को लेकर बातचीत भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। युवक और उसके परिवार पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराने पर अड़ा रहा। इसी बीच मौका पाकर दूल्हा गेस्ट हाउस से भाग निकला।बारातियों ने भी माहौल बिगड़ता देख धीरे-धीरे वहां से चले गए।आखिरकार रात करीब 12 बजे बारात बिना दुल्हन के ही कानपुर देहात लौट गई। वधु पक्ष के लोगों ने बताया कि शादी में लाखों रुपये खर्च हुए हैं। दहेज और अन्य सामान भी दिया जा चुका है।

क्या कहती है पुलिस

अजीतमल कोतवाल राजकुमार सिंह ने बताया कि देर रात एक महिला अपनी नाबालिग बेटी के साथ कोतवाली आई थी। महिला का आरोप था कि उसका पति दूसरी शादी कर रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गेस्ट हाउस भेजी गई।पहली पत्नी के शादी के पुख्ता सबूत मिलने पर दूसरी शादी रुकवा दी गई। लड़की के पिता की ओर से तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, तथ्य छिपाकर शादी करने और बहुविवाह की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल आरोपी दूल्हा फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

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Updated on:

09 May 2026 10:43 am

Published on:

09 May 2026 10:05 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / Auraiya News:ऐसा क्या हुआ कि मंडप से फरार हुआ दूल्हा,बिना दुल्हन लौटी बारात

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