औरैया में सड़क किनारे मिला शव, चेहरे पर चोट के निशान, हत्या की आशंका

सदर कोतवाल राजकुमार सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। उन्होंने कहा, "प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है। चेहरे पर चोट के निशान हैं। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।"