Auraiya News:भाग रहे थे लुटेरे, पुलिस ने घेरा तो शुरू कर दी फायरिंग, मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली

आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान दो बदमाशों के पैरों में गोली लग गई और वे वहीं गिर पड़े। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान जितेंद्र और राज कपूर के रूप में हुई है। दोनों कन्नौज जिले के तिर्वा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तीसरे आरोपी का नाम प्रदीप बताया जा रहा है।