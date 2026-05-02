Auraiya News:नीम के पेड़ से लटका मिला 19 साल की लड़की का शव, पूरे गांव में हड़कंप

घटना प्रेमनगर गांव की है। शनिवार सुबह करीब 6 बजे जब ग्रामीण अपने दैनिक कार्यों के लिए घरों से बाहर निकले, तो उन्होंने गांव निवासी पल्लू सिंह दोहरे की बेटी शिवानी का शव घर के बाहर खड़े नीम के पेड़ से लटका देखा। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी अनहोनी की आशंका से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया।