Auraiya News:नीम के पेड़ से लटका मिला 19 साल की लड़की का शव, पूरे गांव में हड़कंप

सांकेतिक फोटो
औरैया के अयाना थाना क्षेत्र के ग्राम प्रेमनगर में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 19 वर्षीय युवती ने घर के बाहर पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। सुबह-सुबह शव लटका देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया।
घटना प्रेमनगर गांव की है। शनिवार सुबह करीब 6 बजे जब ग्रामीण अपने दैनिक कार्यों के लिए घरों से बाहर निकले, तो उन्होंने गांव निवासी पल्लू सिंह दोहरे की बेटी शिवानी का शव घर के बाहर खड़े नीम के पेड़ से लटका देखा। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी अनहोनी की आशंका से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया।
सूचना मिलते ही अयाना थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और जरूरी साक्ष्य जुटाए। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है।
सीओ अजीतमल मनोज गंगवार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। फिलहाल आत्महत्या के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी।
मृतका की पहचान शिवानी पुत्री पल्लू सिंह दोहरे के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक, शिवानी 19 साल की थी और उसने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की थी। इसके बाद उसने आगे की पढ़ाई छोड़ दी थी। पिता पल्लू सिंह खेती-किसानी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं, जबकि मां गृहिणी हैं। शिवानी की एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और घर में दो छोटे भाई हैं।
बताया जा रहा है कि शिवानी स्वभाव से शांत थी। शुक्रवार रात को वह परिवार के साथ खाना खाकर सोई थी। सुबह जब परिजन उठे तो शिवानी घर में नहीं मिली। बाहर तलाश करने पर उसका शव नीम के पेड़ से लटका मिला।
इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मां बार-बार बेसुध हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि शिवानी मिलनसार थी और कभी किसी से विवाद की बात सामने नहीं आई। अचानक उठाए गए इस कदम से सभी स्तब्ध हैं।
फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल कॉल डिटेल समेत अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जाएगी ताकि आत्महत्या की वजह का पता चल सके। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
औरैया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग