Auraiya News : 8.62 करोड़ की जीएसटी चोरी में सीए समेत चार गिरफ्तार, फर्जी फर्मों से करते थे आईटीसी का खेल

जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह ने मून इंटरप्राइजेज और चमन ट्रेडर्स हापुड़ के नाम से दो बोगस कंपनियां बना रखी थीं। मून इंटरप्राइजेज के माध्यम से 2.87 करोड़ रुपये और चमन ट्रेडर्स के जरिए 5.75 करोड़ रुपये की टैक्सेबल वैल्यू के फर्जी बिलों का लेनदेन किया गया। कुल 8.62 करोड़ के फर्जी बिलों से सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई गई। आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि वे बिना किसी वास्तविक माल की खरीद-बिक्री के केवल कागजों पर लेनदेन दिखाकर अवैध रूप से आईटीसी क्लेम करते थे। असल में कोई माल सप्लाई नहीं होता था।