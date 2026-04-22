औरैया में टला बड़ा हादसा: बैक करते समय खुले नाले में समाई वैन, ड्राइवर ने ऐसे बचाई जान

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना बुधवार देर शाम करीब साढ़े सात बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वैन चालक अपनी गाड़ी को सर्विस रोड पर बैक कर रहा था। शाम का वक्त होने के कारण अंधेरा काफी था और सर्विस रोड के किनारे बना नाला पूरी तरह से खुला पड़ा है। नाले पर न तो कोई जाली थी और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगा था। इसी वजह से चालक को नाले की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाया।