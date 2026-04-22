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मौसम विभाग का अलर्ट: अत्यधिक तापमान से जनजीवन होगा बेहाल, जानें औरैया में  7 दिनों का मौसम

IMD alert: मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम दिशा से आने वाली हवाई मौसम को प्रभावित करेंगी। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई।

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औरैया

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Narendra Awasthi

Apr 22, 2026

फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

IMD alert: मौसम विभाग ने अत्यधिक गर्मी और बढ़ता हुआ तापमान, इंसान के साथ पशुओं के लिए गंभीर संकट वाला बताया है। मौसम विज्ञान के अनुसार जब हवा में नमी ज्यादा होती है तो शरीर का पसीना नहीं सूख सकता है, जिससे अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती हैऔर उसका बड़ा पूरा प्रभाव शरीर पर पड़ता है: डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, मांसपेशियों में तेज दर्द, कमजोरी, दिल पर दबाव पड़ता है और गर्मी के कारण हार्ट फेल होने का मतलब बढ़ जाता है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन पांडे ने बताया कि नींद और मानसिक तनाव बढ़ जाताे हैं। रेट भी करना है घर में है, जिससे शरीर को रिकवर करने में समय लगता है।

बांदा सबसे ज्यादा गर्म

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में बांदा सबसे गर्म जिला रहा, यहां का तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि प्रयागराज 45.5, बनारस 45.01, और आगरा 45 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार औरैया में आज रात का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। आगामी बृहस्पति वार, गुरुवार 23 अप्रैल का तापमान 45 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है।

कैसा रहेगा औरैया का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, औरैया में आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी; 10 to 15 किलोमीटर प्रतिघटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आसमान मुख्य रूप से साफ होगा; बारिश की कोई संभावना नहीं है।

कैसा रहेगा 23 अप्रैल गुरुवार का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार 23 अप्रैल का तापमान 24 से 45 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।‌‌ आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। ‌15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। जिस पर पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली दवाओं का असर दिखाई पड़ेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। रात को भी आसमान साफ रहेगा। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी‌। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल सकती है।

कैसा रहेगा 29 अप्रैल तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, 24 अप्रैल का तापमान 25 से 43 डिग्री, 25 अप्रैल, शनिवार का तापमान 27 से 44 डिग्री, रविवार, 26 अप्रैल का तापमान 27 से 43 डिग्री, और सोमवार का तापमान 28 से 44 डिग्री, मंगलवार 28 अप्रैल का तापमान 27 से 45 डिग्री, बुधवार, अप्रैल का तापमान 26 to 40 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

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Published on:

22 Apr 2026 11:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / मौसम विभाग का अलर्ट: अत्यधिक तापमान से जनजीवन होगा बेहाल, जानें औरैया में  7 दिनों का मौसम

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