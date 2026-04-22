मौसम विभाग का अलर्ट: अत्यधिक तापमान से जनजीवन होगा बेहाल, जानें औरैया में  7 दिनों का मौसम

IMD alert: मौसम विभाग ने अत्यधिक गर्मी और बढ़ता हुआ तापमान, इंसान के साथ पशुओं के लिए गंभीर संकट वाला बताया है। मौसम विज्ञान के अनुसार जब हवा में नमी ज्यादा होती है तो शरीर का पसीना नहीं सूख सकता है, जिससे अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती हैऔर उसका बड़ा पूरा प्रभाव शरीर पर पड़ता है: डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, मांसपेशियों में तेज दर्द, कमजोरी, दिल पर दबाव पड़ता है और गर्मी के कारण हार्ट फेल होने का मतलब बढ़ जाता है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन पांडे ने बताया कि नींद और मानसिक तनाव बढ़ जाताे हैं। रेट भी करना है घर में है, जिससे शरीर को रिकवर करने में समय लगता है।