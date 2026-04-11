Auraiya News: शादी से पहले मातम: निमंत्रण देकर लौट रहे थे, तेज रफ्तार लोडर ने किसान को रौंदा, मौके पर मौत

जानकारी के मुताबिक, जालौन जिले के माधौगढ़ थाना क्षेत्र के रामहेतपुरा निवासी अशोक की 15 अप्रैल को शादी तय है। शादी के निमंत्रण पत्र बांटने के लिए वह अपने चचेरे भाई रोहित (50) पुत्र काशीप्रसाद के साथ भीखेपुर स्थित रिश्तेदारी में गया था। देर शाम दोनों बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान दोनों कुआंगांव के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार लोडर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों लोग दूर जा गिरे। हादसे में रोहित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अशोक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।