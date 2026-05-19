औरैया में पति-पत्नी और बहू की मौत से मचा कोहराम, ट्रैक्टर और ट्रक की टक्कर, 12 घायल

जिसमें राम शंकर (70) उर्मिला (45) की मौके पर मौत हो गई। जबकि सुषमा (60) की अस्पताल ले जाते समय सांसे थम गईं।घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी मनोज गंगवार भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण किया। परिजनों के अनुसार ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर सभी अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए अछल्दा थाना क्षेत्र के तिवर लालपुर गांव जा रहे थे। जहां मृतक राम शंकर के दामाद की बीमारी के बाद मौत हो गई थी। सभी दुखी परिवार को ढांढस बंधाने के लिए सभी जा रहे थे कि रास्ते में हादसा हो गया।