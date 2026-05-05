Auraiya News:हाईवे पार करते शिक्षक को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर,मौत

टक्कर इतनी भीषण थी कि शिक्षक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही लहूलुहान हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर कार को पकड़ लिया। आरोपी चालक को हिरासत में लेकर कोतवाली भेज दिया गया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है।