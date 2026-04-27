औरैया में आईपीएल मैच में सट्टा खिलौने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 15 गिरफ्तार

IPL Betting in Auraiya: औरैया में आईपीएल मैच के दौरान सट्टा खिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने 15 को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से 16 एंड्राइड फोन बरामद किए गए हैं। जिसमें आईपीएल मैच से संबंधित एक वेबसाइट मिला है। जिसके माध्यम से आईपीएल में मैच के लिए सट्टा खिलाया जाता था। पुलिस अधीक्षक ने गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों कई का आपराधिक इतिहास भी है। जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला कोतवाली औरैया का है। ।