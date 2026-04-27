27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

औरैया

औरैया में आईपीएल मैच में सट्टा खिलौने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 15 गिरफ्तार

IPL Betting in Auraiya: औरैया में आईपीएल मैच के दौरान सट्टा खिलाने वाले गिरोह खुलासा हुआ है। 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके पास से 14 लाख से ज्यादा के कोइंस मिले हैं।

2 min read
Google source verification

औरैया

image

Narendra Awasthi

Apr 27, 2026

फोटो सोर्स- औरैया पुलिस

फोटो सोर्स- औरैया पुलिस

IPL Betting in Auraiya: औरैया में आईपीएल मैच के दौरान सट्टा खिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने 15 को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से 16 एंड्राइड फोन बरामद किए गए हैं। जिसमें आईपीएल मैच से संबंधित एक वेबसाइट मिला है। जिसके माध्यम से आईपीएल में मैच के लिए सट्टा खिलाया जाता था। पुलिस अधीक्षक ने गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों कई का आपराधिक इतिहास भी है। जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला कोतवाली औरैया का है। ।

पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा

उत्तर प्रदेश के औरैया के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि औरैया थाने को जानकारी मिली कि मोहल्ला बनारसी दास में जुआ और आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाला गिरोह सक्रिय है। सूचना मिलने पर सीओ सिटी के नेतृत्व में स्वाट, सर्विलांस और औरैया थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और मौके से 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।‌ जिनके पास से 16 एंड्राइड फोन और ताश के 52 पत्ते बरामद किए गए। एक कीपैड मोबाइल भी बरामद किया गया है।

आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा लगा रहे थे

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके अतिरिक्त 6 लाख 4 हजार रुपये नगद बरामद किया गया। पकड़े गए अभियुक्त आईपीएल मैच में भी ऑनलाइन सट्टा लगा रहे थे। 16 मोबाइल फोन में से 5 में आईपीएल मैच से संबंधित सट्टा खिलाने वाला एक ऐप भी मिला है। वेबसाइट के माध्यम से आईपीएल मैच का सट्टा खेला जाता है।

गेमिंग आईडी दूसरे से खरीदी गई

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 20 हजार रुपए में गेमिंग आईडी खरीदा गया था। इसमें पहलाद, सोनू, और महेश की भी ऑनलाइन गेमिंग आईडी बनाई गई थी। मुख्य अभियुक्त योगेश कुमार  ने 20 हजार में गेमिंग आईडी खरीदा था। बरामद मोबाइल के अंदर गेमिंग प्लेटफार्म में 14 लाख 41 हजार 223 रुपए के कोइंस कॉइन मिले हैं। उन सभी को सीज कर दिया गया है।

12 बैंक खातों का किया गया निरीक्षण

तीन अभियुक्तों के 12 बैंक खातों की जांच की गई, जिसमें 361261 रुपए को भी फ्रीज किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों का भी आपराधिक इतिहास है। जिसमें प्रहलाद सिंह के ऊपर 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया था। कृष्ण के ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत है। बृजेश, संतोष, योगेश, अमरनाथ, मोनू, और अंकित के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं। सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी।

इन्हें किया गया गिरफ्तार

पकड़े गए अभियुक्तों में योगेश कुमार, प्रहलाद सिंह, सूघढ़ सिंह, सोनू, बृजेश, दीपचंद, पंकज, संजय राठौर, संतोष, अमरनाथ, अंकित, मुकेश, कृष्णा निवासीगण जालौन, नासिर, समीर निवासीगण औरैया शामिल है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Apr 2026 10:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / औरैया में आईपीएल मैच में सट्टा खिलौने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 15 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

औरैया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Auraiya News : 8.62 करोड़ की जीएसटी चोरी में सीए समेत चार गिरफ्तार, फर्जी फर्मों से करते थे आईटीसी का खेल

औरैया

औरैया में बुजुर्ग को बचाने के प्रयास में बुलेट सवार दंपती घायल, टक्कर से बुजुर्ग की मौत

औरैया

Auraiya News: जयमाला से पहले कान में फुसफुसाहट: टूटा रिश्ता, सहेली संग उड़ी दुल्हन

औरैया

औरैया में टला बड़ा हादसा: बैक करते समय खुले नाले में समाई वैन, ड्राइवर ने ऐसे बचाई जान

औरैया

मौसम विभाग का अलर्ट: अत्यधिक तापमान से जनजीवन होगा बेहाल, जानें औरैया में  7 दिनों का मौसम

फोटो सोर्स- पत्रिका
औरैया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.