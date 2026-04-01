औरैया में दिन के साथ रात का भी तापमान बढ़ा, भीषण गर्मी को लेकर जारी किया गया पूर्वानुमान

IMD forecast: मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तेज धूप के कारण भीषण गर्मी पढ़ने की संभावना है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहेगा। अब रातें भी गर्म होगी। बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 16 अप्रैल गुरुवार को दिन में तेज धूप निकलेगी। तापमान 26 डिग्री से 40 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। शुक्रवार को तापमान 27 डिग्री से 41 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है। दिन के साथ रात भी गर्म रहने का अनुमान है। 18 अप्रैल का तापमान 26 से 42 डिग्री के बीच पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार औरैया में भी भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। दिन के साथ रात का भी तापमान बढ़ेगा। अगले 7 दिनों तक बारिश का कोई अनुमान नहीं है। रात में हल्के-फुल्के बादल आ सकते हैं। ‌