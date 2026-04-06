Auraiya News:तेज रफ्तार डंपर ने खड़े कंबाइन में मारी टक्कर, एक की मौत, पांच घायल

औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रविवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ऊंचा चौकी के पास रात करीब दो बजे तेज रफ्तार डंपर ने हाईवे पर खड़ी दो कंबाइन मशीनों में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के समय कंबाइन पर बैठे लोग इसकी चपेट में आ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।