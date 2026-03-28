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Auraiya Crime News: बगिया में आम के पेड़ से लटका मिला राजमिस्त्री का शव, पुलिस जांच में जुटी

Auraiya News:औरैया के बिधूना में राजमिस्त्री हेतराम का शव आम के पेड़ से फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका, कारण स्पष्ट नहीं, जांच जारी है।

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औरैया

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Avanish Kumar

Mar 28, 2026

आम के पेड़ से लटका मिला राजमिस्त्री का शव, जांच में जुटी पुलिस (फोटो -AI)

औरैया जिले के बिधूना कस्बा में उस समय सनसनी फैल गई जब एक बगिया में आम के पेड़ से राजमिस्त्री का शव फंदे से लटका मिला। सुबह स्थानीय लोगों ने पेड़ पर लटकता शव देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। मृतक की पहचान कर परिजनों को सूचना दे दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है।

करता था राजमिस्त्री का काम

दिबियापुर थाना क्षेत्र के गांव पीपरपुर निवासी 45 वर्षीय हेतराम बिधूना कस्बे में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था और रोज की तरह काम पर जाने के लिए निकला था। बताया जा रहा है कि मंडी समिति के पीछे स्थित एक बगिया में उसका शव आम के पेड़ से फंदे पर लटका मिला, जिसे देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को नीचे उतरवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस मृतक के परिजनों और परिचितों से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में उसने यह कदम उठाया।

मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं

थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया गया। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि इसके पीछे के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। मृतक के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन फिलहाल उनकी ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है और न ही किसी प्रकार की आशंका जताई गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

28 Mar 2026 02:35 pm

Published on:

28 Mar 2026 12:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / Auraiya Crime News: बगिया में आम के पेड़ से लटका मिला राजमिस्त्री का शव, पुलिस जांच में जुटी

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