खाना खाकर सोने गये सिपाही की मौत, पुलिस लाइन में नम आंखों से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

Constable dies in Bareilly, last rites performed in Auraiya: बरेली में खाना खाकर सोने गए सिपाही को पत्नी जब जगाने गई तो वह नहीं उठे।‌ कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर पत्नी परेशान हो गई, उन्होंने पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे पड़ोसियों की मदद से सिपाही को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सिपाही की मौत से पत्नी परेशान हो गई। पत्नी परेशान वह रोने लगी। रोने लगी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस के अधिकारी भी पहुंच गए। उन्होंने मृतक पत्नी को ढांढस बंधाया। मृतक औरैया जिले के अछल्दा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए औरैया लाया गया। मृतक सिपाही को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।