घरेलू झगड़े से परेशान महिला  आत्महत्या के लिए पहुंची रेलवे क्रॉसिंग, महिला सब इंस्पेक्टर ने ऐसे बचाया

Auraiya Crime News: औरैया में घरेलू झगड़े से तंग आकर एक महिला आत्महत्या करने के लिए रेलवे क्रॉसिंग पहुंच गई। जिसे देखकर महिला सब-इंस्पेक्टर सतर्क हो गई। इसके पहले कि वह ट्रेन के आगे कूदती, महिला सब-इंस्पेक्टर ने महिला को अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बातचीत के दौरान महिला ने बताया कि घरेलू झगड़े से वह तंग रहती थी, जिससे परेशान होकर वह आत्महत्या करने के लिए रेलवे क्रॉसिंग पहुंच गई। घटना की जानकारी महिला के घर वालों को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने महिला के साथ बातचीत की और पुलिस ने घरेलू विवाद न करने की हिदायत देते हुए महिला को परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया। महिला इटावा की रहने वाली है। घटना अछल्दा रेलवे फाटक की है।