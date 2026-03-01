मिर्जामुराद में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, युवक की मौत, आधा दर्जन लोग गंभीर घायल

जानकारी के अनुसार, रिंकू झारखंड के रांची जिले के छीपादोह निवासी थे। ट्रैक्टर चालक वीरेंद्र, जो लातेहार का रहने वाला है, दो दर्जन से ज्यादा महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को अदलपुर स्थित शीतला धाम में दर्शन के लिए ले गया था। दर्शन के बाद लौटते समय लालपुर-भीखमपुर पिचमार्ग पर एक घुमावदार मोड़ पर सामने से आई एक मैजिक वाहन के कारण चालक का नियंत्रण खो गया और ट्रैक्टर-ट्राली गड्ढे में पलट गई।