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मिर्जामुराद में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, युवक की मौत, आधा दर्जन लोग गंभीर घायल

मिर्जामुराद के लालपुर गांव में शुक्रवार दोपहर एक दुखद हादसा हुआ। एक ट्रैक्टर-ट्राली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में रिंकू की मौत हो गई, जबकि चालक और अन्य आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी लोग ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर थे और दर्शन-पूजन कर लौट रहे थे। [&hellip;]

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लखनऊ

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Krishna Rai

Mar 27, 2026

मिर्जामुराद के लालपुर गांव में शुक्रवार दोपहर एक दुखद हादसा हुआ। एक ट्रैक्टर-ट्राली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में रिंकू की मौत हो गई, जबकि चालक और अन्य आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी लोग ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर थे और दर्शन-पूजन कर लौट रहे थे।

रांची जिले के छीपादोह निवासी थे रिंकू

जानकारी के अनुसार, रिंकू झारखंड के रांची जिले के छीपादोह निवासी थे। ट्रैक्टर चालक वीरेंद्र, जो लातेहार का रहने वाला है, दो दर्जन से ज्यादा महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को अदलपुर स्थित शीतला धाम में दर्शन के लिए ले गया था। दर्शन के बाद लौटते समय लालपुर-भीखमपुर पिचमार्ग पर एक घुमावदार मोड़ पर सामने से आई एक मैजिक वाहन के कारण चालक का नियंत्रण खो गया और ट्रैक्टर-ट्राली गड्ढे में पलट गई।

हादसे के बाद सभी घायलों की चीख-पुकार मच गई

हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। गंभीर रूप से घायल रिंकू और विनोद को एंबुलेंस से हाथी सीएचसी भेजा गया, वहां से उन्हें बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने पर रिंकू को मृत घोषित कर दिया गया। बाकी घायलों में वीरेंद्र, अनिल, प्रियांशु, बसंती और अभिषेक शामिल हैं।

स्थानीय प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और घायलों को उचित इलाज मुहैया कराया जा रहा है। यह हादसा मजदूरों के लिए बड़ा सदमा है। स्थानीय लोगों ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

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Updated on:

27 Mar 2026 10:59 pm

Published on:

27 Mar 2026 10:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मिर्जामुराद में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, युवक की मौत, आधा दर्जन लोग गंभीर घायल

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