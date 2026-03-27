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Rain alert : यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट: सीएम योगी ने फसल नुकसान का तत्काल आकलन और मुआवजा देने के दिए निर्देश

Rain alert in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फसल नुकसान का तुरंत आकलन कर किसानों को समय पर मुआवजा देने के सख्त निर्देश जारी किए।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Mar 27, 2026

बारिश से फसल नुकसान पर सख्त सीएम योगी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

बारिश से फसल नुकसान पर सख्त सीएम योगी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Rain alert in UP : उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखते हुए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हो रही वर्षा से किसानों की फसलों को संभावित नुकसान को देखते हुए सरकार ने त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का तत्काल और निष्पक्ष आकलन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसानों को समय पर राहत पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

सरकार के अनुसार, बारिश के चलते कई जिलों में खेतों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे खरीफ फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिलाधिकारी स्वयं इस प्रक्रिया की निगरानी करें और राजस्व तथा कृषि विभाग के अधिकारियों को सक्रिय रखते हुए सर्वेक्षण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराएं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत आयुक्त को भी विशेष निर्देश देते हुए कहा है कि वे फील्ड स्तर पर तैनात अधिकारियों के साथ सीधा समन्वय बनाए रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी जिले से आने वाली सूचना में देरी नहीं होनी चाहिए और सभी आंकड़े समयबद्ध तरीके से संकलित किए जाएं।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि फसलों को हुए नुकसान का आकलन प्राप्त होते ही मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रभावित किसानों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे अपने नुकसान की भरपाई कर सकें और आगे की खेती के लिए तैयार हो सकें।

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों का भी उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। इससे न केवल सर्वेक्षण कार्य में तेजी आएगी, बल्कि मुआवजे के वितरण में भी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। सूत्रों  का मानना है कि समय पर आकलन और राहत वितरण किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देरी होने पर उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक प्रभावित हो सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देशों को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

वहीं, कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे पहले से ही सतर्क हैं और जिन जिलों में बारिश का प्रभाव अधिक है, वहां प्राथमिकता के आधार पर सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टीमें भी लगाई जाएंगी, ताकि कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए।

प्रदेश में बारिश के चलते न केवल खेती प्रभावित हुई है, बल्कि कुछ स्थानों पर जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक संसाधन तैयार रखें।

सरकार के इस कदम से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। किसान संगठनों ने भी मुख्यमंत्री के निर्देशों का स्वागत करते हुए कहा है कि यदि इनका सही तरीके से पालन होता है, तो प्रभावित किसानों को समय पर सहायता मिल सकेगी।

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Published on:

27 Mar 2026 04:32 pm

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