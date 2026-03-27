Rain alert : यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट: सीएम योगी ने फसल नुकसान का तत्काल आकलन और मुआवजा देने के दिए निर्देश

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों का भी उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। इससे न केवल सर्वेक्षण कार्य में तेजी आएगी, बल्कि मुआवजे के वितरण में भी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। सूत्रों का मानना है कि समय पर आकलन और राहत वितरण किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देरी होने पर उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक प्रभावित हो सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देशों को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।