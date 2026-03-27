PM-Ajay Yojana: यूपी में SC छात्रों के लिए बड़ा फैसला: 6 आधुनिक हॉस्टल बनेंगे, ₹6.15 करोड़ जारी

उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी विकास को प्राथमिकता दे रही है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति, कोचिंग, कौशल विकास और आवासीय सुविधाओं जैसे कई कार्यक्रम पहले से संचालित किए जा रहे हैं। इन नए छात्रावासों के निर्माण से न केवल छात्रों को बेहतर वातावरण मिलेगा, बल्कि वे पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार होगा और वे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।