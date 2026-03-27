Kannauj में प्रोटोकॉल विवाद: मंत्री असीम अरुण को इंतजार कराना पड़ा भारी, डीएम को लिखा पत्र

सूत्रों के अनुसार, मंत्री ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि इस तरह की घटनाएं सरकार की छवि को प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने अपेक्षा जताई है कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति दोबारा न हो और प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। वहीं, जिलाधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री की ओर से इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, प्रशासनिक हलकों में इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कुछ अधिकारियों का मानना है कि यह केवल समय प्रबंधन की समस्या हो सकती है, जबकि अन्य इसे गंभीर चूक के रूप में देख रहे हैं।