Kannauj News: ग्रेटर नोएडा लौट रहा था परिवार, रास्ते में ट्रैक्टर ने मारी टक्कर: 3 दिन के बच्चे समेत 5 घायल

रविवार शाम को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सौरभ अपनी पत्नी रोशनी, तीन दिन के नवजात बेटे, मां माया देवी (52) और मौसी ममता (50) के साथ कार से वापस ग्रेटर नोएडा लौट रहे थे। तभी छिबरामऊ क्षेत्र में प्रेमपुर के पास सामने से गलत दिशा में आ रहे ट्रैक्टर ने उनकी कार में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और सभी सवार लहूलुहान हो गए।