कन्नौज में भीषण सड़क हादसा, कोयला लदा कंटेनर पलटा, कई लोगों के दबने की आशंका

Kannauj Accident News: यूपी के कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में तालग्राम रोड पर भाऊलपुर चौराहे के पास रविवार सुबह करीब 8 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कोयला लदा एक बड़ा कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में कई लोगों के कंटेनर के नीचे दबने की आशंका है। पलटते समय कंटेनर ने सड़क किनारे रखे खोखों को टक्कर मार दी। पास से गुजर रहे लोग और बाइक सवार इस हादसे की चपेट में आ गए। घटना इतनी भयानक थी कि कई लोगों के अंग-भंग होकर इधर-उधर बिखर गए। इस देखकर मौके पर मौजूद लोग दहल गए और इलाके में अफरा-तफरी मच गई।