असम के नहीं, यूपी के कन्नौज से हैं हिमंता बिस्वा सरमा के पूर्वज; दूसरी बार बन रहे मुख्यमंत्री

हिमंता की राजनीतिक शुरुआत AASU (ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन) से हुई। 10 साल की उम्र तक वे भाषण कला के लिए मशहूर हो चुके थे। छात्र आंदोलनों के दौरान उन्होंने प्रफुल्ल कुमार महंत और भृगु फूकन जैसे नेताओं से प्रेरणा ली। कांग्रेस से BJP में आने के बाद वे असम की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरे बन गए। 2021 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और 2026 के चुनावों में NDA की भारी जीत के बाद अब दूसरी बार पद संभालने जा रहे हैं।