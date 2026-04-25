Kannauj News: पारिवारिक विवाद में 4 माह की मासूम की हत्या, जमीन पर पटकने से मौत, गांव में सनसनी

जानकारी के अनुसार, गांव गौहना खेड़ा निवासी नीरज बाथम ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि शनिवार को उसकी मौसी रेखा देवी और छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव बेहटा निवासी मामा विक्की पुरानी रंजिश के चलते उसके घर पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ने आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान नीरज की पत्नी ज्योति बीच-बचाव करने आई तो उसके साथ भी मारपीट की गई।