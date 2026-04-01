मानसून 2026: मौसम विशेषज्ञ के अनुसार सामान्य से कमजोर रहेगा, शुरुआत अच्छी होगी, कन्नौज में अगले 7 दोनों का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार 16 अप्रैल का तापमान 23 से 40 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान में कल के हल्के बादल छाए रहेंगे। शुक्रवार 17 अप्रैल का तापमान 24 से 40 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। 18 अप्रैल शनिवार का तापमान 24 से 41 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। जबकि 19 अप्रैल रविवार का तापमान 25 से 42 डिग्री, 20 अप्रैल सोमवार का तापमान 25 से 41 डिग्री और मंगलवार 21 अप्रैल का तापमान 24 से 41 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान बारिश होने की कोई संभावना नहीं है।