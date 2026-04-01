मानसून 2026: मौसम विशेषज्ञ के अनुसार सामान्य से कमजोर रहेगा, शुरुआत अच्छी होगी, कन्नौज में अगले 7 दोनों का मौसम?

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Monsoon 2026: मौसम विभाग के अनुसार देशभर में मानसून की गतिविधियां कमजोर हो गई हैं। ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क है। पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है, लेकिन इसका असर केवल पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में किसी भी प्रकार की कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। गर्मी बढ़ने की पूरी संभावना है। 20 अप्रैल के बाद कुछ स्थानों पर हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है। कानपुर मंडल के जिले फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया और कानपुर देहात का तापमान इस हफ्ते 40 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है।
मौसम विशेषज्ञ के अनुसार मानसून 2026 से सामान्य से कमजोर रहेगा। इस साल मानसून की शुरुआत अच्छी हो सकती है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन जुलाई महीने में बारिश में असमानता देखने को मिलेगी। अगस्त और सितंबर महीना ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है। इस वर्ष 'एल नीनो' (El Nino) का प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण मानसून के दूसरे हिस्से में कम बारिश होने के साथ अनियमित होने की भी संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार कन्नौज में आज रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। आसमान में धुंध और धुएं का असर भी दिखाई पड़ेगा। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आज का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार बुधवार 15 अप्रैल का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात को भी आसमान साफ रहेगा। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चल सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार 16 अप्रैल का तापमान 23 से 40 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान में कल के हल्के बादल छाए रहेंगे। शुक्रवार 17 अप्रैल का तापमान 24 से 40 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। 18 अप्रैल शनिवार का तापमान 24 से 41 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। जबकि 19 अप्रैल रविवार का तापमान 25 से 42 डिग्री, 20 अप्रैल सोमवार का तापमान 25 से 41 डिग्री और मंगलवार 21 अप्रैल का तापमान 24 से 41 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान बारिश होने की कोई संभावना नहीं है।
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