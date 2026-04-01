कन्नौज भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष पर पिता के अपहरण का आरोप, एसपी के पास पहुंची शिकायत

Serious allegations against Kannauj BJP District Panchayat President: कन्नौज में भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ पिता के अपहरण का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में एसपी कार्यालय में शिकायती पत्र दिया गया है। जिसमें भांजे ने बताया कि उनके मामा का अपहरण जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने सहयोगियों के साथ किया है। उनसे बातचीत भी नहीं कराई जा रही है। दूसरी तरफ जिला पंचायत अध्यक्ष ने आरोपी का खंडन करते हुए कहा है कि उनके पिता बीमार हैं।‌ देखभाल के लिए साथ में लाए हैं। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि पारिवारिक विवाद है। घटना के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का है।